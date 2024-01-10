От шапок отбоя не будет: 4 мегахитрости спасут орхидеи в зимой - вот чем полить

Зимой и во время цветения орхидей важно учесть несколько особенностей при поливе, так как частота и способ полива зависят от ряда факторов, таких как температура окружающей среды, влажность воздуха, размер горшка, состояние корней и сорт растения, рассказывают специалисты на pravda (18+).