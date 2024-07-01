Заменители Toyota Camry, Land Cruiser 300 и других моделей. Дюжину китайских моделей, которые уже используются в российских ведомствах, перечислил Motor.ru.

В российских министерствах и ведомствах после ухода европейских, японских и корейских автопроизводителей появились кроссоверы и внедорожники Haval, Tank, GAC, отечественные «Москвичи» и другие модели, о чем пишет Motor.
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