В ДНР заявили об отсутствии у ВСУ возможности обеспечить оборону огневых позиций

Депутат парламента ДНР Баевский: ВСУ не могут обеспечить оборону своих огневых позиций Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Депутат парламента ДНР Баевский: ВСУ не могут обеспечить оборону своих огневых позиций Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский в беседе с ТАСС рассказал об отсутствии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможности обеспечить оборону собственных огневых позиций, в связи с чем им постоянно приходится отводить свои реактивные системы залпового огня (РСЗО) от линии соприкосновения.