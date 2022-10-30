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В ДНР заявили об отсутствии у ВСУ возможности обеспечить оборону огневых позиций

В ДНР заявили об отсутствии у ВСУ возможности обеспечить оборону огневых позиций

  Депутат парламента ДНР Баевский: ВСУ не могут обеспечить оборону своих огневых позиций Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики  Депутат парламента ДНР Баевский: ВСУ не могут обеспечить оборону своих огневых позиций Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский в беседе с ТАСС рассказал об отсутствии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможности обеспечить оборону собственных огневых позиций, в связи с чем им постоянно приходится отводить свои реактивные системы залпового огня (РСЗО) от линии соприкосновения.

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