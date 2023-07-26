США и Европа не смогли договориться о курсах по F-16 для украинцев

США и их союзники не смогли договориться об обучении украинских пилотов работе на истребителях F-16. Нерешенным остается даже вопрос, где будут проходить тренировки: в Штатах или в Европе, пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.
США и их союзники не смогли договориться об обучении украинских пилотов работе на истребителях F-16. Нерешенным остается даже вопрос, где будут проходить тренировки: в Штатах или в Европе, пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.
Свежие комментарии