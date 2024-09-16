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Mash: подросток мог напасть на одноклассников в Челябинске из мести

Mash: подросток мог напасть на одноклассников в Челябинске из мести

Предварительная причина нападения школьника в Челябинске — месть. Об этом пишет Mash. По данным канала, мальчик решил расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой, а остальные дети над этим смеялись.

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