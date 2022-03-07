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Да и есть ли у вас души, господа европейцы?

Да и есть ли у вас души, господа европейцы?

Радость вам сама протянет руки, Если сердце светлое у вас. Э.Асадов Это из комментов на Facebook, а теперь представьте себе ситуацию, Вы взяли к себе собакена или кошку, хотели породистого с родословной, взяли от заводчика из Москвы или Тюмени.

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