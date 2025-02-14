Нутрициолог из Приморья рассказала, на каких маслах нельзя жарить

Часто приходится слышать, что есть жареное вредно. Пожалуй, да, если не знать, как правильно жарить. Корреспондент PRIMPRESS узнал у нутрициолога, директора Центра внедрения оздоровительных практик в Приморье Марины Тарантул о секретах правильной жарки.
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