Нутрициолог из Приморья рассказала, на каких маслах нельзя жарить

Часто приходится слышать, что есть жареное вредно. Пожалуй, да, если не знать, как правильно жарить. Корреспондент PRIMPRESS узнал у нутрициолога, директора Центра внедрения оздоровительных практик в Приморье Марины Тарантул о секретах правильной жарки.