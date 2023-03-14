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Перехватили информацию о подготовке ВСУ к наступлению!: Карта боевых действий Украины 14 марта 2023г. Спецоперация на Украине 384 день

Перехватили информацию о подготовке ВСУ к наступлению!: Карта боевых действий Украины 14 марта 2023г. Спецоперация на Украине 384 день

Карта боевых действий на Украине сегодня, 14 марта 2023 г.: СВО на Украине, день 384-й. Обзор событий: «ЧВК «Вагнер» будет выкуривать ВСУ из тоннелей завода АЗОМ.

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