"Всё враньё!". Участников телешоу "Битва экстрасенсов" изобличили в мошенничестве. Почему "мистический" проект по-прежнему остаётся на телеэкране?Одним из наиболее одиозных ТВ-проектов, доставшихся русскому народу в наследство от эпохи господства либеральных установок в отечественном медиа-пространстве, является шоу "Битва экстрасенсов".