Леброн Джеймс потерялся после обманного движения Эрика Гордона

Леброн Джеймс потерялся после обманного движения Эрика Гордона

Защитник «Рокетс» Эрик Гордон стал автором красивого момента в середине первой четверти матча с «Лейкерс» (139:130 ОТ).

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