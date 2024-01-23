Bloomberg: ЕС хочет передать Киеву 50 млрд евро хотя Венгрия выступает против

Государства Евросоюза приняли решение оправить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля, при этом позицию Венгрии собираются не учитывать, что станет реальным прецедентом.
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