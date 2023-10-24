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Юран: «Не буду скрывать: на рекорд Саленко с Камеруном смотрел со скамейки с грустью и ревностью»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» честно рассказал о своих эмоциях во время матча ЧМ-1994 Россия — Камерун, когда его партнер по атаке сборной России и бывший одноклубник по киевскому «Динамо» Олег Саленко устанавливал рекорд чемпионатов мира, забив пять голов в одном матче, а Юран наблюдал за этим со скамейки запасных.

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