🛠 В Керчи отремонтируют более 300 проездов во дворы многоэтажек до конца 2024 года Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, эта работа ведется четырьмя подрядными организациями.
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🛠 В Керчи отремонтируют более 300 проездов во дворы многоэтажек до конца 2024 года Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, эта работа ведется четырьмя подрядными организациями.