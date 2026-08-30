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Пролеты на финише: как выглядит почти новый мост на въезде в Барнаул под конец лета

Пролеты на финише: как выглядит почти новый мост на въезде в Барнаул под конец лета

На въезде в Барнаул скоро полностью восстановится движение. До конца сентября дорожники планируют открыть проезд по всем полосам моста через Лосиху на Правобережном тракте.

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