Пролеты на финише: как выглядит почти новый мост на въезде в Барнаул под конец лета

На въезде в Барнаул скоро полностью восстановится движение. До конца сентября дорожники планируют открыть проезд по всем полосам моста через Лосиху на Правобережном тракте.
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