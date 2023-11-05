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В Сестрорецке с вышки сотовой связи сняли запрещенный флаг террористов

В воскресенье, 5 ноября, житель Курортного района Петербурга заметил на сотовой вышке в Сестрорецке по адресу Левашовское шоссе, 2 двухметровое полотнище бело-лазорево-белого цвета, являющееся символом террористической организации «Легион «Свобода России»».

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