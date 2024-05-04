Онкологи объяснили, как при помощи запахов распознать рак в организме

Британские эксперты предупредили, что неприятный запах изо рта может говорить о страшнейшем заболеванииМедики из Национальной службы здравоохранения Великобритании узнали, что во время рака гортани у человека может присутствовать неприятный запах изо рта.
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