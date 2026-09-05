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Новости Тамбова

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Тамбовчане могут выбрать сёла, которые подключат к мобильному интернету в 2027 году

Тамбовчане могут выбрать сёла, которые подключат к мобильному интернету в 2027 году

Стартовало голосование за подключение к мобильному интернету в 2027 году, - сообщает Минцифры РФ. Жители России смогут выбрать отдалённые и малочисленные населённые пункты, в которых в следующем году появится высокоскоростной мобильный интернет.

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