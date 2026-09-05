Тамбовчане могут выбрать сёла, которые подключат к мобильному интернету в 2027 году

Стартовало голосование за подключение к мобильному интернету в 2027 году, - сообщает Минцифры РФ. Жители России смогут выбрать отдалённые и малочисленные населённые пункты, в которых в следующем году появится высокоскоростной мобильный интернет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прокуратура взыск...
- В этом году тамбо...
- Наталья Карасёва:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым