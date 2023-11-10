РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера октября

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила имена претендентов на награду лучшему тренеру октября. Как сообщается в Telegram-канале РПЛ, претендентами на звание лучшего тренера месяца являются Сергей Семак из санкт-петербургского «Зенита», Сергей Юран из «Пари Нижний Новгород», Валерий Карпин из «Ростова», Рашид Рахимов из казанского «Рубина» и Сергей Ташуев из воронежского «Факела».