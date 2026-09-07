Антон Яковлев объявил планы Театра Гоголя на новый 102-й сезон

Художественный руководитель Театра Гоголя Антон Яковлев объявил планы на новый 102-й сезон 2026/2027, представив программу новых постановок.
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