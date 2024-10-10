Бойцы из элитных подразделений ВСУ сдались в плен российским военным

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале рассказал, что большое количество бойцов из элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен российским военным в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР).
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