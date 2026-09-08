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Велимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Велимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом положительно оценил посреднические усилия США по поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

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