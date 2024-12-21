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Названы четыре ленивые профессии в Тульской области

Названы четыре ленивые профессии в Тульской области

HeadHunter составил топ ленивых профессий в Тульской области с зарплатой до 150 тысяч рублей. Тайный покупатель — в обязанности входит посещать магазины и салоны красоты, заказывать еду, а далее писать отзывы, фиксировать нарушения и составлять отчеты.

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