Названы четыре ленивые профессии в Тульской области

HeadHunter составил топ ленивых профессий в Тульской области с зарплатой до 150 тысяч рублей. Тайный покупатель — в обязанности входит посещать магазины и салоны красоты, заказывать еду, а далее писать отзывы, фиксировать нарушения и составлять отчеты.