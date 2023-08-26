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Рубиалес отказался идти в отставку, Беллингем снова забил за «Реал», хет-трик Роналду, ничья ЦСКА и победа «Челси», ярость Ротенберга, дебют Захаряна и другие новости

Рубиалес отказался идти в отставку, Беллингем снова забил за «Реал», хет-трик Роналду, ничья ЦСКА и победа «Челси», ярость Ротенберга, дебют Захаряна и другие новости

1. Глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес отказался уходить в отставку из-за поцелуя с футболисткой: «Я ошибся, но не уйду.

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