Финны жаждут реванша в Арктике: почему новый Арктический саммит инициирован в Хельсинки?

Финляндия, утратившая по итогам двух войн, где она воевала против СССР на стороне Гитлера, десять процентов своей территории и выход в Арктику, активизировала свои реваншистские устремления.
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Как лихо Ганс стуб старается лизнуть заокеанским хозяевам в надежде на косточку с барского стола!😏
Россия отвечает всем арктическим странам строительством военных серийных ледоколов. Типа " Папанин". И это очень правильно. А они пусть "растяжку" Калловой девки обсуждают. Паяцы.
Финны как и немцы не могут спокойно переваривать пищу-у них постоянная изжога по утраченным территориям и не сбывшимся надеждам! Екатерина Великая как и Россия не может быть другой-посмотрите на карту и подумайте, а может ли быть по другому! Так почему сегодня нет достойного ответа Мерцу и Стуббу- наследников фашистов воевавших с нами бесчеловечно.