Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 121 подписчик

Финны жаждут реванша в Арктике: почему новый Арктический саммит инициирован в Хельсинки?

Финны жаждут реванша в Арктике: почему новый Арктический саммит инициирован в Хельсинки?

Финляндия, утратившая по итогам двух войн, где она воевала против СССР на стороне Гитлера, десять процентов своей территории и выход в Арктику, активизировала свои реваншистские устремления.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

Финны как и немцы не могут спокойно переваривать пищу-у них постоянная изжога по утраченным территориям и не сбывшимся надеждам! Екатерина Великая как и Россия не может быть другой-посмотрите на карту и подумайте, а может ли быть по другому! Так почему сегодня нет достойного ответа Мерцу и Стуббу- наследников фашистов воевавших с нами бесчеловечно.