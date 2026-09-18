Любитель искал место для кемпинга на спутниковой карте и случайно нашёл неизвестный ударный кратер

Ударная структура Uhackatik с озером Марсаль в центре на спутниковом снимке Landsat 8 / © NASA Earth Observatory, Lauren Dauphin Необычная история началась в 2024 году, когда канадец Жоэль Лапуант готовился к поездке в регион Кот-Нор в Квебеке.