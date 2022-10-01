ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь снарядов по городу Донецк. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).