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ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь снарядов по городу Донецк. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

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