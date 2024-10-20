Страна и люди
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Страна и люди

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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

На Камчатке произошло небольшое землетрясение, его магнитуда составила 4,7. По сведениям Камчатского филиала Геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксированы в Авачинском заливе Тихого океана, что находится на расстоянии 122-124 километров от Петропавловска-Камчатского.

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