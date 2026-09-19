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Учёные заявили о нарушении круговорота воды в природе по всей планете

Учёные заявили о нарушении круговорота воды в природе по всей планете

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обнародовала обзор состояния водных ресурсов планеты за 2025 год.

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