ФСБ задержала более 50 участников экстремистской преступной группировки в Туве

Федеральная служба безопасности задержала в Туве более 50 участников преступной группировки, которые, по версии следствия, пропагандировали запрещенное в России экстремистское движение, занимались вымогательством и распространяли «воровские» понятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии