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Украинский фронт, главное за сутки : Драпатый в Харькове из-за волчанского окружения

Украинский фронт, главное за сутки : Драпатый в Харькове из-за волчанского окружения

    1671-й день спецоперации. В Раде призывают расправляться с русскоязычными украинцами, называя их предателями ГрВ «Север» освобождены поселок Новоалександровка и село Польная (Харьковская область).

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