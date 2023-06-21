В Приамурье военнослужащие и добровольцы ВВО выполняют стрельбу из гранатометов РПГ-7В

Для качественного обучения расчетов РПГ-7В с бойцами были проведены серия теоретических и тактико-специальных занятий по освоению приёмов стрельбы из противотанкового гранатомета.
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