Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Моё мнение - всего лишь личное мнение "диванного" стратега, и ни в коей мере не предлагается, как единственно правиль...«Освобождение Кур...
  • ольга
    Но был закон. А сейчас кто выполняет законы?«Боевая кухарка» ...
  • Владимир Елкин
    А я считал, что Алиев мудр и понимает, что только Россия является его настоящим другом!В Азербайджане уж...

В Азербайджане уже приняли решение: Что значат слова Ильхама Алиева?

В Азербайджане уже приняли решение: Что значат слова Ильхама Алиева?

Царьград Kremlin Pool/via Global Look Press/Globallookpress Судя по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева по ситуации с падением самолёта авиакомпании AZAL в Казахстане, в Баку уже приняли решение по поводу того, что виновата в трагедии русская сторона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Левыкин
На х..  эту обезьяну, и вообще не разговаривать..
Ответить
5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Не тот правитель,это мог делать Сталин!
Ответить
4 час.
Владимир Елкин
А я считал, что Алиев мудр и понимает, что только Россия является его настоящим другом!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх