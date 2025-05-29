Чем Крыму грозит глобальное потепление: штормить будет чаще

Лето на пороге, и крымчан волнует, будет ли солнце так же беспощадно «жарить», как в прошлом году? По Симферополю, например, пешеходы двигались «зигзагами»: люди в поисках тени и перебегали с одной стороны улицы на другую, специально заходили в супермаркеты с работающими кондиционерами, чтобы … .