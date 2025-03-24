В офисе Зеленского заявили, что встреч с российской стороной в Эр-Рияде не будет

В офисе Владимира Зеленского подтвердили, что встреч с российской делегацией в Эр-Рияде не будет. По словам замруководителя офиса Владимира Зеленского Павла Палисы, никаких переговоров с делегацией России не запланировано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии