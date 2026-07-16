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В Раде увидели еще одно препятствие для назначения нового министра обороны Украины

В Раде увидели еще одно препятствие для назначения нового министра обороны Украины

Для назначения министром обороны Украины Евгения Хмару необходимо уволить с военной службы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

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