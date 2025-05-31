«Хуже него нет никого». Гюнтер Штайнер назвал худшего гонщика Формулы 1

«Хуже него нет никого». Гюнтер Штайнер назвал худшего гонщика Формулы 1Getty Images / Red Bull Content PoolБывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что в пелотоне Формулы 1 есть один пилот, которому стоит поискать другое занятие.