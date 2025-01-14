Президент Сербии хочет консультативного референдума по своей отставке

Президент Сербии Александр Вучич обратился к оппозиции с просьбой требовать проведения так называемого консультативного референдума по отставке президента, чтобы определить, какую поддержку он имеет среди граждан.
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