Все усилия нации должны быть направлены на то, чтобы победить в этой большой войне. Кургинян на канале ОНТ

События в Курской области — это не неожиданность, а закономерное явление в рамках идущей войны, убежден политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
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