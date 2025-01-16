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  • sylpfide sylpfide
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Восстановление волос зимой: экспресс-средства и советы стилиста

Восстановление волос зимой: экспресс-средства и советы стилиста

Чтобы они выглядели здоровыми и сильными Зима ставит перед нашими волосами особые вызовы: от холодного ветра, перепадов температур и сухого воздуха в помещениях до череды новогодних праздников, когда в ход шла «тяжелая артиллерия» — обилие укладочных средств, плойки и утюжки.

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