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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин о планах на отпуск: «Уехать на рыбалку. Какую-нибудь трофейную щуку поймать. Под 5 килограммов!»

В товарищеском матче с Беларусью (4:0) 21-летний форвард забил первый гол за сборную России.  – Какие планы на отпуск? – Прилететь и завтра уехать на рыбалку.

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