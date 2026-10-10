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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дикиджи занял 4-е место по личному рекорду в истории мужского катания. Выше – Чен, Малинин и Ханю

Российский фигурист Владислав Дикиджи показал 4-й результат в истории мужского катания среди лучших персональных рекордов по сумме и 6-й – по произвольной программе.

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