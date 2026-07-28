Кардиолог Алиева: боль в груди остаётся главным признаком инфаркта

Кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Луиза Алиева рассказала, что боль в груди остаётся наиболее частым признаком инфаркта у мужчин и женщин, однако у женщин сильная боль иногда отсутствует.
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