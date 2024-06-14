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Узбекский мигрант отделался штрафом за организацию подпольного казино в Петушках

Узбекский мигрант отделался штрафом за организацию подпольного казино в Петушках

Приговор вынесен за организацию азартных игр группой лиц по предварительному сговору.Суд в Петушках вынес приговор мигранту из Узбекистана за организацию азартных игр группой лиц по предварительному сговору.

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