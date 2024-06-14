Узбекский мигрант отделался штрафом за организацию подпольного казино в Петушках

Приговор вынесен за организацию азартных игр группой лиц по предварительному сговору.Суд в Петушках вынес приговор мигранту из Узбекистана за организацию азартных игр группой лиц по предварительному сговору.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии