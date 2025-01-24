Возрожденный Shelby GT350: с нагнетателем, но без Форда[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Ford прекратил производство моделей Mustang Shelby GT350 еще в 2020 году и с тех пор даже не анонсировал их возрождение.
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