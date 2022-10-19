Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Тен Хаг о Рэшфорде вместо Роналду: «С «Тоттенхэмом» нужен прессинг, а в атаке – подвижность. Маркус дает нам это, что было видно по игре с «Ньюкаслом»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг объяснил выбор форварда на игру с «Тоттенхэмом» (2:0). Маркус Рэшфорд провел на поле весь матч, Криштиану Роналду остался на скамейке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх