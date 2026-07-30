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Врач Маркушина: Стресс от недостатка сна способствует набору жира в области живота

Врач Маркушина: Стресс от недостатка сна способствует набору жира в области живота

Хронический недосып способствует накоплению жировой ткани в области живота, даже если человек не изменяет существенным образом свою калорийность питания, предупредила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Нелли Маркушина.

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