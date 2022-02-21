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Еще неделя вокруг Украины. Рынки отреагировали на саммит Байдена и Путина

Еще неделя вокруг Украины. Рынки отреагировали на саммит Байдена и Путина

Новая неделя на рынках снова пройдет под знаком Украины, а политический контекст будет доминировать над экономическим Что произошло Ночь на понедельник принесла сразу несколько важных новостей с дипломатического фронта: Главное — президент США Джо Байден принципиально согласился встретиться с Владимиром Путиным, но только после встречи госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назначенной на четверг 24 февраля, и «при условии, что Россия не начнет военные действия».

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