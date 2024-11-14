Стало известно, сколько отравившихся екатеринбуржцев получили по миллиону от "Жизньмарта"

После того, как основатель компании пообещал компенсацию всем, кто отравился готовой едой, купленной в сетевых магазинах, на компанию обрушился шквал обращенийОбещанный владельцем сети "Жизньмарт" миллион рублей получили жители Екатеринбурга, которые в мае 2024 года отравились готовой едой, купленной в магазинах сети.