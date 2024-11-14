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Царьград

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Стало известно, сколько отравившихся екатеринбуржцев получили по миллиону от "Жизньмарта"

Стало известно, сколько отравившихся екатеринбуржцев получили по миллиону от "Жизньмарта"

После того, как основатель компании пообещал компенсацию всем, кто отравился готовой едой, купленной в сетевых магазинах, на компанию обрушился шквал обращенийОбещанный владельцем сети "Жизньмарт" миллион рублей получили жители Екатеринбурга, которые в мае 2024 года отравились готовой едой, купленной в магазинах сети.

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