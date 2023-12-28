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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Александр Хинштейн — об убийстве с последующим расчленением матери бойца СВО. Доколе терпеть!!!

Александр Хинштейн — об убийстве с последующим расчленением матери бойца СВО. Доколе терпеть!!!

Глядя на сумасшедшие темпы паспортизации выходцев из того же Таджикистана, необходимо признать, что с каждым годом таких случаев будет всё больше В опубликованном видео с камер наблюдения из Набережных Челнов (постить мы это, разумеется, не будем), на котором двое «новых россиян» выносят в пакетах расчлененный труп матери бойца СВО, больше всего впечатляет невозмутимость.

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Комментарии
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КП
Ксения Павлова
Ну и пошло НА ХУЙ, дениско. Не живи, просто сдохни, да и всё. Хули ты?
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3 час.
Бурят Бурятов
Пора снять мораторий на казнь!!!!!
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2 час.
Юрий Селиванов
Несколько раз, в качестве наблюдателя, участвовал в выборных мероприятиях. На моём участке инцидентов не было, большинство голосовало за ЕР. Поэтому плачемся и пеняем сами себя. Каждый народ должен отвечать за своё правительство.
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2 час.

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