Марсоход Perseverance нашел камни похожие на попкорн

Поле светлых камней с необычной текстурой, напоминающей попкорн / © NASA / JPL-Caltech / ASU Когда марсоход Perseverance запечатлел панораму нового района, геологи были буквально загипнотизированы странной текстурой светлых пород, усеянной маленькими сферами, напомнившими ученым своей причудливой формой попкорн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии